ألمانيا تعلن تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوات البحرية

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت، تقديم الدعم للجيش اللبناني في مجالي مراقبة المجال البحري والتدريب.

جاء ذلك خلال زيارتها لبنان وتفقدها قوات بلادها العاملة في قوة "اليونيفيل" البحرية اليوم الأحد.

وذكرت لامبرشت "من المهم لنا مساعدة البحرية اللبنانية على الإنتقال إلى مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها ذاتيا".

وتابعت: "نحن ملتزمون بمبادرات الدعم من خلال يونيفيل وعلى أساس ثنائي بين البلدين، منها مثلا تعزيز منظومة رادار الشواطئ من خلال تأمين أجهزة رادار متخصصة والتدريب على تشغيلها".

وأشارت إلى أنه "من شأن هذه الخطوات تمكين الجيش من تطوير قدراته على الصعيد الأمني".

وتعمل وحدات القوة البحرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفل" على تأمين المياه الإقليمية اللبنانية بالتعاون الوثيق مع البحرية اللبنانية.

ومن مهام "يونيفيل" العامة مراقبة تطبيق القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006.

وينص على "وقف الأعمال العدائية" في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي يحتل أراضٍ جنوبي لبنان.