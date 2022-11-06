تشييع جثمان أول أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل

شّيع فلسطينيون في قطاع غزة، الأحد، جثمان فاطمة البرناوي أول أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، والتي وافتها المنية في مصر الخميس عن عمر ناهز 83 عاما.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان "البرناوي" في مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان غربي مدينة غزة.

ورفع المشاركون في موكب الجنازة، التي دعت إليها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، صورا لـ"البرناوي"، قبل مواراة جثمانها الثرى في مقبرة شرقي المدينة.

وقال عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح" إبراهيم أبو النجا للأناضول: "نودّع اليوم المناضلة البرناوي بعد حياة حافلة بالنضال ومقاومة الاحتلال".

وأضاف أبو النجا، على هامش الجنازة: "كان للبرناوي دور كبير في رعاية الأسرى والحفاظ على الإرث النضالي والمشاركة في الحياة السياسية وتشكيلها لأول شرطة فلسطينية نسوية".

وقدّم التعازي لعائلتها في وفاة "المناضلة فاطمة" التي قال إنها "رفضت التخلّي عن حقّها في أرضها، أو عن القدس".

وفي وقت سابق، وصل جثمان "البرناوي" إلى غزة قادما من مصر عبر معبر رفح البري (جنوب).

و"البرناوي" من مواليد مدينة القدس عام 1939، وكانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المُعاصرة، حيث أمضت 10 أعوام داخل السجون الإسرائيلية بداية من عام 1968، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).