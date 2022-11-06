رئيس الوزراء البريطاني يستعد لطرح قضية علاء عبدالفتاح في "كوب27"

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سينتهز فرصة حضوره مؤتمر الأطراف للمناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، للحديث عن قضية السجين السياسي علاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم.

وفي 2 نيسان/ إبريل الماضي أعلن عبدالفتاح إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، مكتفياً بشرب كوباً من الشاي وملعقة عسل واحدة يومياً.

منذ الثلاثاء الماضي، لم يتناول المعتقل الذي يحمل الجنسية البريطانية أي سعرة حرارية، معلناً أنه سيتوقف كذلك عن شرب المياه اعتباراً من الأحد الموافق يوم افتتاح كوب27.

وكتب ريشي سوناك في رسالة وجهها إلى شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، السبت وارسلت إلى الصحافة الأحد "أن مشاركة المملكة المتحدة في كوب27 تمثل فرصة جديدة للتطرق إلى قضية شقيقك مع السلطات المصرية".

واضاف رئيس الوزراء البريطاني الجديد: "نحن ملتزمون كلياً بحل هذه القضية"، مؤكداً أن علاء عبد الفتاح لا يزال أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية، سواء كناشط في مجال حقوق الإنسان أو كمواطن بريطاني.

من جهتها ردت سناء سيف صباح الأحد على قناة سكاي نيوز "من الجيد أن يكون لدينا التزام من رئيس الوزراء، لكننا نشعر بالقلق من إبلاغنا أنه سيكون لدينا تأكيد (بشأن مصيره) بعد المؤتمر".

وأضافت: "على رئيس الوزراء أن يفهم (مدى) الحاح الأمر لأنه بعد مؤتمر المناخ سيكون قد فات الأوان".وحصل على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا، وتخشى عائلته على حياته مع مرور الوقت.

ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة".