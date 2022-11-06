قوات النظام السوري تقصف مناطق في إدلب وحلب

قصفت قوات النظام السوري، مناطق في محيط الطريق السريع "إم 4" بمحافظة إدلب، وأخرى في ريف حلب الغربي.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني، أن قوات النظام والمليشيات الإيرانية والروسية الحليفة لها، قصفت بالأسلحة الثقيلة، مناطق سكنية وخطوط الجبهات التابعة للمعارضة المسلحة، في عدة قرى تابعة لمحافظة إدلب وريف حلب الغربي.

وارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري على مخيم "مرام" للنازحين شمالي إدلب، صباح الأحد، إلى 9 مدنيين بينهم أطفال، فيما يتواصل علاج 75 مصاباً.

وخلال اجتماعات أستانة عام 2017، اتفقت الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في مناطق سيطرة النظام، من بينها إدلب.

وتوصلت تركيا وروسيا في سبتمبر/ أيلول 2018، إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار، غير أن النظام كثف هجماته على إدلب في 2019، قبل أن تتوصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بإدلب في 5 مايو/ أيار 2020.