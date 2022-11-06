مع استمرار الحرب.. كييف على موعد مع شتاء بدون تدفئة وماء وكهرباء

مع اشتداد وتيرة الحرب، تستعد العاصمة الأوكرانية كييف لأسوء شتاء على الإطلاق، بسبب إمكانية غياب الكهرباء والماء والتدفئة ما يعني أن برد قارص ينتظر السكان المحليين.

من جهته قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، خلال حديثه مع وسائل إعلام حكومية: "نبذل قصارى جهدنا لتجنب هذا، لكن لنكن صريحين، أعداؤنا يفعلون كل شيء من أجل أن تكون المدينة بدون تدفئة، بدون كهرباء، بدون إمدادات مياه، بشكل عام، لكي نموت جميعاً، مستقبل البلد ومستقبل كل واحد منا يعتمد على مدى استعدادنا للأوضاع المختلفة".

وخلال الشهر الماضي، ركزت روسيا على تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما تسبب في نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، حيث كان من المقرر أن تشهد كييف انقطاع التيار الكهربائي كل ساعة يوم الأحد في أجزاء من المدينة والمنطقة المحيطة بها.

وحسبما أفاد مشغل الطاقة الأوكراني الحكومي أوكرنرغو، فقد تم التخطيط لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق تشيرنيهيف، وتشيركاسي، وجيتومير، وسومي، وخاركيف، وبولتافا القريبة.

وتخطط كييف لنشر حوالي 1000 نقطة تدفئة، لكنها أشارت إلى أن هذا قد لا يكون كافياً لمدينة يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وفي سياق متصل بالحرب الأوكرانية، تكثف روسيا هجماتها على كييف، بينما تتقدم القوات الأوكرانية في الجنوب.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن سكان مدينة خيرسون الأوكرانية التي تحتلها روسيا تلقوا رسائل تحذير على هواتفهم تحثهم على الإخلاء في أسرع وقت ممكن.

وحذر الجنود الروس المدنيين من أن الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مكثف، مطالبين السكان بالمغادرة إلى الضفة اليمنى للمدينة على الفور.