الرئيس الإسرائيلي يشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويلتقي بعض القادة العرب

يشارك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر، وهو سيلتقي عددًا من القادة العرب على هامش التظاهرة، وفق ما أعلنت تل أبيب اليوم.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان: "يلتقي الرئيس برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبعد ذلك سيعقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس وزراء مملكة النرويج، جوناس جار ستور".

وأضاف المكتب أن هرتسوغ سيلتقي بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ملك الأردن عبد الله الثاني.

وقبيل مغادرته تل أبيب، الإثنين، قال هرتسوغ للصحفيين: "سأغادر الآن إلى شرم الشيخ في مصر، وهي دولة مهمة، لحضور COP27، وهو حدث تاريخي في معركة البشرية البالغة الأهمية لإنقاذ مناخ كوكب الأرض".

وأضاف، حسب بيان الرئاسة الإسرائيلية: "يواجه الشرق الأوسط تحديات جسيمة، سأقدم في خطابي الرؤية الإسرائيلية التي أسميها الشرق الأوسط المتجدد، حيث ستتعاون إسرائيل ودول المنطقة لتقديم حلول رئيسية لأزمة المناخ".

وتعدّ هذه اللقاءات الإسرائيلية-العربية، الأولى من نوعها منذ الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء، وأفرزت فوز معسكر بنيامين نتيناهو.

ومن المقرر أن يبدأ هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية المكلف بتشكيل الحكومة، بحسب بيان منفصل لمكتب الرئيس الإسرائيلي.

وكان من المقرر أن يشارك في المؤتمر رئيس الوزراء يائير لابيد، لكنه عدل عن قراره بعد خسارته في الانتخابات.