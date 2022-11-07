السيطرة على حريق بالقرب من برج خليفة في دبي

سيطرت فرق الإطفاء على حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في بناية شاهقة من 35 طابقا بمدينة دبي بالقرب من أطول مبنى في العالم.

ولم يتضح ما إذا تسبب الحريق في أي إصابات في المبنى السكني.

أمكن مشاهدة آثار سوداء جراء الحريق، التي امتدت إلى المبنى وهو جزء من سلسلة أبراج تسمى "بوليفارد ووك 8″ تابعة لشركة إعمار، المطور المدعوم من الدولة في الإمارة.

لم تعترف شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بالحريق كما لم ترد إعمار والمكتب الإعلامي لحكومة دبي على مكالمات الأسوشيتدبرس لطلب للتعليق.

أثارت سلسلة حرائق في بنايات شاهقة في دبي، المرصعة بناطحات السحاب، في السنوات الماضية تساؤلات حول سلامة الكسوة الخارجية والمواد الأخرى المستخدمة في الإنشاءات.