العاهل المغربي: خط الغاز المشترك مع نيجيريا مشروع للاندماج الاقتصادي الإفريقي

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأحد، بمشروع خط أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا، قائلا إنه "مشروع استراتيجي" يربط بين إفريقيا وأوروبا، واصفاً إياه بـ "مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي".

جاء ذلك في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الـ47 "للمسيرة الخضراء" في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو"، نقلته قنوات الإعلام الحكومي.

ويحتفل المغاربة، بذكرى المسيرة الخضراء، وهي "مسيرة شعبية سلمية، تم تنظيمها من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء الذي كانت تحتله".

واعتبر العاهل المغربي أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين، لافتاً أن ولفت أن هذا الخط "مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا".

وأضاف: "إنما نريده مشروعاً استراتيجياً، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب".

ووصفه بـ"مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة، ومشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة".

وأشاد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه.

ووصل مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016.