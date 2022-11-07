المشاركون بقمة المناخ يتفقون على مناقشة تمويل "الخسائر والأضرار"

قال الأمين التنفيذي للاتفاقية الأممية لتغير المناخ، سيمون ستيل، الأحد، إن الوفود المشاركة في قمة المناخ بمصر وافقت رسمياً ولأول مرة على مناقشة ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" الناتجة عن الكوارث المناخية، الذي يسمح "بتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة لسلبيات التغير المناخي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري، المكلف برئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ.

وأضاف ستيل أن ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" سيدرج رسمياً على أجندة أعمال المؤتمر، في أعقاب مناقشات عدة حول إمكانية اتخاذ إجراءات ملموسة حيال هذا الملف.

وشدد ستيل على أن التغير المناخي "يؤثر على كل مناحي الحياة، وأنه أهم من كل الأزمات الاقتصادية الراهنة".

وأردف: "لا يوجد ما هو أهم من أزمة تغير المناخ. ستنتهي الحروب، والتضخم، وتكلفة المعيشة، وأزمة الطاقة، وسيظل ما نراه في مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم هو تغير المناخ، سيظل حاضراً دائماً وسيزداد سوءاً".

وتشهد هذه الدورة من مؤتمر المناخ مشاركة 110 من قادة الدول، وهو ما اعتبره ستيل "مؤشراً إيجابياً وأمر بالغ الأهمية" يبرز الرغبة السياسية الفعلية في مواجهة الكوارث المناخية.

وتابع: "يوجد فرصة أمام دول العالم للمضي قدماً وتحقيق الخطط المشتركة، والتعاون من أجل مصلحة الجميع لوضع حد لأزمة التغيرات المناخية العالمية".

وانطلقت، الأحد، فعاليات قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط دعوات إلى "تحرك عاجل لمواجهة أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض".

ويستمر مؤتمر المناخ حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحضور قادة وزعماء من 197 دولة.

وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات خلال المؤتمر حول مجموعة من القضايا المناخية، منها: الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة، والتكيف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخيّ من الدول المتقدمة للبلدان النامية.