تحطم طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 إس" تحطمت بعد تعرضها لخلل فني، مؤكدة نجاة طياريها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، نقلاً عن بيان عسكري، بأن الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي كانت في مهمة تدريبية حول قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وأنها سقطت عند الساعة (22:52) من مساء أمس الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، نجيا بعد استخدامهما كرسيي النجاة، مؤكداً أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، بحسب الوكالة.

وأضاف أن التحقيق جار لمعرفة أسباب العطل الفني الذي تسبب في الحادث.