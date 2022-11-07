ولاية إسطنبول تعلن ترحيل 41 ألف مهاجر غير نظامي منذ بداية 2022

أعلنت ولاية إسطنبول، الاثنين، ترحيل 41 ألف أجنبي من أصل 148 ألفاً اتخذت بحقهم إجراءات رسمية في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد بيان صادر عن الولاية البدء بإجراءات قضائية وإدارية بحق مهاجرين ثبت دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، أو لا يستطيعون تقديم مستندات ثبوثية على إقامتهم القانونية، مشيراً أنه تم ترحيل الذين أحيلوا إلى مديرية الهجرة بعد التدقيق في حالاتهم.

وأوضح البيان: "تم اتخاذ إجراءات بحق 148 ألفاً و12 أجنبياً منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية بالولاية".

وأضاف أنه تم ترحيل 41 ألفاً و35 مهاجراً غير نظامي "21 ألفاً 824 أفغاني، 4 آلاف و691 باكستاني، و14 ألفاً 520 يحملون جنسيات مختلفة" مباشرة من مطار إسطنبول إلى بلدانهم.

فيما نُقل 100 ألفاً و626 أجنبي إلى مراكز الترحيل في الولايات الأخرى بتنسيق من المديرية العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بحسب البيان.

وشدد البيان على أن مكافحة الهجرة غير النظامية متواصل بحزم وبدعم وتنسيق من وزارة الداخلية وتعاون من المؤسسات المعنية.