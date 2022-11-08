أطباء بلا حدود: المحتجزون في مخيم الهول محرومون من حقوقهم الإنسانية الأساسية

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن معسكر الهول مترامي الأطراف في شمال شرق سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المتهمين بالارتباط بتنظيم داعش، يشهد تفشيا لأعمال العنف والاستغلال والفوضى.

وقالت المنظمة الاثنين إن الدول التي لديها مواطنين محتجزين في مركز الهول بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تخلت عن مسؤولية حمايتهم وسط استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم الذي تسيطر عليه قوات بي كي كي/واي بي جي الإرهابية، حسب المنظمة.

وأضافت المنظمة، التي تدير عيادات متنقلة وأيضا عيادة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة في المخيم، أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى دون محاكمات أو لوائح اتهام، فيما الكثيرون منهم مجرد ضحايا للظروف.

كما ذكرت أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية".

جاء التقرير في الوقت الذي أعادت فيه دول غربية عدة عشرات من النساء والأطفال الى اوطانهم خلال الأسابيع الماضية. جاءت أحدث عمليات الإعادة إلى الوطن من الهول بعد عملية أمنية كبيرة بالمخيم، ودعوة قائد عسكري أمريكي كبير لإعادتهم إلى اوطانهم.

بعد صعود تنظيم داعش عام 2014 جردت دول بعض مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إليه، من جنسياتهم.

وجاء في تقرير أطباء بلا حدود إن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ودولا أخرى لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا، "فشلوا في تحمل مسؤولية حماية مواطنيهم أو تحديد الحلول طويلة الأمد لاحتوائهم لأجل غير مسمى".

وبدلاً من ذلك، فإن هذه الدول "أخرت أو رفضت ببساطة إعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم، وفي بعض الحالات ذهبت إلى حد تجريدهم من جنسيتهم، وجعلهم عديمي الجنسية"، بحسب المنظمة.