إسرائيل تعتقل نحو 6 آلاف فلسطيني منذ مطلع 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني الغير حكومي، الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت نحو 6 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري 2022.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر البيان أن من بين المعتقلين 141 من النساء، و739 طفلاً، مشيراً أن أعلى حالات الاعتقال سجلت في مدينة القدس وبلغت نحو 2700 حالة.

ولفت نادي الأسير إلى أن إسرائيل أصدرت نحو 1829 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام".

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.

ووفقاً لبيان نادي الأسير، فإن العام الجاري "هو الأشد تنكيلاً بالمعتقلين وعائلاتهم مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية، خاصة مع استمرار تنفيذ عمليات الإعدام الميدانية، وتصاعد في أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النّار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم".

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلاً إدارياً، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.