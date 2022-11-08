اغتيال عامل إغاثة أمريكي في بغداد

اغتال مجهولون عامل إغاثة أمريكيا في بغداد أمس الاثنين، وفق ما أعلن مسؤولان بالشرطة العراقية.

وأضافت الشرطة أن الرجل أصيب برصاصة بينما كان يقود سيارته في منطقة الكرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وأن سبب استهدافه لم يتضح، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وقالا إن زوجة الرجل وطفله كانا في السيارة معه لكنهما لم يصابا بجروح.

وأوضحا أنه بينما كان الرجل يقود سيارته وبعد وصوله الى الشارع الذي يقطنه، قطعت الطريق أمامه سيارة، وأرداه مهاجمون من سيارة أخرى قتيلا.

لم يتضح على الفور ما إذا كان المهاجمون يحاولون خطف الرجل، وفقا للمسؤولين.

ووفق وثائق اطلعت عليها الأسوشيتدبرس كان الرجل يستأجر شقة في منطقة الوحدة بالكرادة منذ مايو/ أيار العام الماضي.

وقال مسؤولون بالسفارة الأمريكية تواصلت معهم الاسوشيتدبرس إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليس لديهم معلومات حوله.

أكد المسؤولان الأمنيان العراقيان مقتل المواطن الأمريكي الذي كان يعمل في منظمة إغاثة دولية دون ذكر اسمه.

واضافا إن التفاصيل لم تتوفر بعد، لكن التحقيق جار.

وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما بحسب اللوائح.

كانت قوات التحالف بقيادة واشنطن أنهت مهمتها القتالية مؤخرا في العراق، لكنها مستمرة في لعب دور استشاري للقوات العراقية في معركتها ضد داعش.