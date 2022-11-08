اغتيال مستشار وزير الدفاع اليمني في مأرب

تعرض اللواء محمد الجرادي، مستشار وزير الدفاع اليمني وأحد مرافقيه، اليوم الثلاثاء، لعملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين في مدينة مأرب.

وقالت مصادر، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا العميد محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع، مع سائقه في إحدى الطرق الواقعة بين مدينة مأرب ومديرية الوادي".

وأضاف المصدر أنه "تم اغتيال الجرادي بعد خروجه من منزله وهو في طريقه إلى مدينة مأرب".

ولم تعرف بعد أسباب ودوافع عملية الاغتيال التي تمت في مناطق تخضع لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، كما لم يعلق الجيش اليمني على الحادثة حتى الآن.

وتأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان الدفاع المدني اليمني مقتل عائلة مكونة من 4 أفراد في قصف لجماعة الحوثي بصواريخ على المدينة.

وأشار مصدر في الجيش اليمني أن جماعة الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ على مدينة مأرب، أحدها تسبب بانفجار مخزن أسلحة للجيش، بينما سقط الآخران في منطقة مأهولة بالسكان.

وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على محافظة مأرب النفطية التي تدور فيها مواجهات بين الطرفين منذ سنوات.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.