الجزائر والصين توقعان خطة تعاون استراتيجية تمتد حتى 2026

وقعت الجزائر، الثلاثاء، خطة تعاون استراتيجي مع الصين تمتد إلى عام 2026 وتشمل الاقتصاد والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية.

وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أنه ونظيره الصيني وانغ يي، قاموا بتوقيع "الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2022 - 2026".

ووفق بيان الوزير رمطان، تهدف الخطة إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي، وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للجزائر والصين.

وأضاف البيان: "يعتزم الجانبان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات، بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين".

ووقعت الصين والجزائر اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في 2014، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وانضمت الجزائر إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية في 2018، وأعلن البلدان التوصل إلى توافق على "الخطة التنفيذية للبناء المشترك للمبادرة والتي سيتم توقيعها بأقرب فرصة" في مارس/ آذار 2022.

ومنذ 2013 تحافظ الصين على صدارة المصدرين إلى الجزائر حيث أزاحت فرنسا التي احتكرتها لعشرات السنين، وتحولت بكين إلى الشريك التجاري الأول للجزائر.