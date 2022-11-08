السعودية تتعهد بضخ 3 مليارات دولار للاستثمار في السودان

قال السودان، الاثنين، إن السعودية تعهدت بضخ 3 مليارات دولار لمشروعات صندوق الاستثمار في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قمة "الشرق الأوسط الأخضر"، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني بأن ولي العهد السعودي أكد حرص بلاده على استقرار السودان، ودعم التعاون والشراكة معه في كافة المجالات، مشيراً أن ابن سلمان أكد تأسيس صندوق استثمار في عدد من الدول، بينها السودان.

وقال ولي العهد السعودي، حسب البيان، إنه سيتم ضخ 3 مليارات لمشروعات الصندوق في السودان تليها دفعات أخرى، وذلك ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء في شرم الشيخ آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات، دون المزيد من التفاصيل.

وكان صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي"، أعلن في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من السودان والعراق والأردن والبحرين وعُمان.

وفي أغسطس/ آب الماضي، جرى إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار للغرض نفسه.

وقال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، آنذاك، إن قيمة الاستثمارات المستهدفة تصل إلى 90 مليار ريال، نحو 24 مليار دولار، في مختلف القطاعات.

وتسعى خطة رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر دخلها عبر استثماراته محلياً وخارجياً للتخلص من الاعتماد على النفط، مصدراً رئيسياً للإيرادات.