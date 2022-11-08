بدء عملية توزيع لقاحات الكوليرا في لبنان

أعلن لبنان، الثلاثاء، أن لقاحات وباء الكوليرا سيبدأ توزيعها في البلاد السبت المقبل.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إن "حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت المقبل في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الوباء".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ببيروت، أن "الحكومة ستوزع 600 ألف جرعة وتستمر 3 أسابيع وتشمل 70 بالمئة من المستهدفين".

ولفت إلى أن اللقاح سيوزع على كل الجنسيات في المناطق المستهدفة، على أن يكون التوزيع ميدانيا بواسطة فرق متخصصة دون الحاجة للتسجيل على منصة كما حصل مع كورونا.

وأصيب 448 شخصا في لبنان بالكوليرا، توفي منهم 18، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أوصت بعدم شرب أو استعمال مياه غير مأمونة، ناصحة بشرب الماء من قوارير مياه معبأة مقفلة مضمونة المصدر، وبغسل اليدين بالماء والصابون على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها وبعد استعمال المرحاض.

كما ونصحت الوزارة بعدم الشرب والأكل من الأواني نفسها مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية، وطهي الطعام بشكل جيد وتناوله مباشرة بعد طهيه، ومراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور إسهال مائي غزير.