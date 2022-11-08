دراسة: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على معاش 20% من الأسر المصرية

أظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت سلباً على دخل نحو 19.8% من الأسر المصرية من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسة بعنوان "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية 2022" إن الحرب تسببت في تغير دخل الأسر قد يرجع إلى تغير حالتهم العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عنها، إذ أثرت الأزمة بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية التي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط".

وأوضحت البيانات في الدراسة، التي شملت 17710 أسر، أن التعطل عن العمل جاء في صدارة أسباب تأثر الدخل، تلاه انخفاض الطلب على النشاط، ثم خفض أصحاب الأعمال الأجور، ثم توقف مشروعات بشكل مؤقت.

وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للسلع الغذائية بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت الدراسة إلى أن ما تسببت فيه الأزمة من انخفاض في إمدادات البلدين من الحبوب ترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح والأرز والزيت، وبالتالي حدوث تأثير كبير على نمط الاستهلاك في مصر.

ولفتت الدراسة إلى أن أغلب الأسر انخفض استهلاكها من السلع بسبب الأزمة، والبيانات أشارت إلى أن 73.9 بالمئة من الأسر انخفض استهلاكها من السلع الغذائية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وأن 25.8 بالمئة منها لم يتغير نمط استهلاكها، بينما انخفضت بشكل واضح نسبة الأسر التي زاد استهلاكها من السلع الغذائية.

وخلصت البيانات أن 65.8 بالمئة من الأسر تراجع استهلاكها للسلع الغذائية وغير الغذائية بشكل عام في الشهور الثلاثة التي تناولتها الدراسة، وأن التراجع الأكبر كان في استهلاك اللحوم والطيور والأسماك بنسب فاقت 90 بالمئة.

وأفاد أغلب المشاركين في الدراسة بأن ارتفاع أسعار السلع كان الدافع الأساسي للتغير في نمط الاستهلاك.

وأجريت الدراسة في الخامس من أغسطس/آب واستمرت شهراً، وتم جمع البيانات عن طريق مكالمات هاتفية مع أرباب الأسر التي شملتها الدراسة، وبلغت نسبة الاستجابة 58 بالمئة بواقع 10242 أسرة.

ومنذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.