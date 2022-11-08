زعماء قمة "الشرق الأوسط الأخضر" يؤكدون الالتزام بتعهدات المناخ

أعلن زعماء قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، الثلاثاء، تأكيد امتثال الدول أعضاء المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه المناخ، مشددين على "دعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة".

جاء ذلك في بيان رئاسي صدر في ختام النسخة الثانية من القمة التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ COP27، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف البيان: "ثمن القادة المجتمعون جهود السعودية في مجال الحد من آثار التغير المناخي، لا سيما مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

و"الشرق الأوسط الأخضر" مبادرة إقليمية أطلقتها السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بمشاركة أكثر من 25 دولة لتكون بمثابة "أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ".

وأكد القادة على "امتثال الدول أعضاء المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها المناخية، والعزم على تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق لرفع القدرات الجماعية"، وفق البيان.

وشددوا على "دعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التغير المناخي".

وتابع: "جدّد القادة عزمهم على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة تدهور الأراضي والتصحر، والالتزام ببذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المائي والغذائي في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي".

وزاد البيان: "جدّد القادة أهمية تأكيد حشد وتوفير التمويل اللازم لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

وأشار البيان إلى أن القمة انعقدت برئاسة مشتركة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من قادة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ومسؤولين دوليين في قطاع البيئة والتغير المناخي، بحسب البيان.

وكان ابن سلمان أعلن بالقمة أن بلاده قررت الإسهام بـ 2.5 مليار دولار في دعم مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وتأتي قمة المناخ "كوب 27"، التي انطلقت الأحد الماضي وتختتم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ.