كوب 27: الشرق الأوسط الأكثر تضررا من تغير المناخ

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من أكثر المناطق تضرراً جراء تبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة.

وقال السيسي خلال مشاركته في قمة رؤساء الدول لتغير المناخ "كوب 27"، إن "السنوات الماضية شهدت أحداثا مناخية قاسية في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر مالية جسيمة".

وأردف أن "المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي".

وتابع: "الأطراف غير الحكومية يمكن لها بل يتعين عليها أن تمارس أدوارًا مكملة وداعمة انطلاقًا من مسـئولياتها، وعملًا بمبادئ التعاون والمشاركة وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات، التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف، لتنسيق سياساتها وجهودها".

من جانبه قال رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس في كلمة له خلال القمة، إن "الاهتمام بقضايا المناخ وتداعياتها الخطيرة يعطى برهانا كبيرا لاهتمام العالم بهذه القضية".

وأكد رئيس الإدارة الرومية لجزيرة قبرص "التزام بلاده بدعم كافة الدول لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته السلبية".

وأشار إلى أن كافة الدول تعانى بالفعل من هذه التداعيات وهناك المزيد من الجهد المطلوب للحد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات ومواجهة أسباب تلك الحرائق والفيضانات.

وتوقع اناستاسيادس "نجاح دول العالم في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك الحد من الاحتباس الحرارى".

واستدرك أنه "لسوء الحظ هناك تحديات كبيرة في هذا المجال تتطلب وضع إجراءات تلتزم بها كافة الأطراف ذات الصلة، والحصول أيضا على التمويل اللازم لدعم قطاعات الصناعة للحد من الانبعاثات الكربونية".

وانطلقت في منتجع شرم الشيخ المصري، الأحد، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 27" (COP27) التي تستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.