مساعدات عسكرية أمريكية تصل للجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، استلامه مساعدات عسكرية أمريكية تضم آليات وعتادا عسكريا.

وأفاد الجيش، في بيان، إن قواته "تسلمت في مرفأ بيروت 13 آلية من نوع هامفي و11 شاحنة وكمية من الأعتدة العسكرية، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية الخاصة بالجيش اللبناني".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

ويأتي الدعم هذا في إطار تكثيف عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات منها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيارها، بحسب مراقبين.

وترى الدول الغربية، وفق المراقبين، أن لعب الجيش اللبناني دورا أكبر سيرجح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات جماعة "حزب الله" اللبنانية، حليفة إيران، ما يساهم في منع أي ضغوط من الجماعة لتحقيق مصالح سياسية في الداخل اللبناني أو تجاه ملفات إقليمية.

وتتواصل معاناة لبنان، منذ 3 سنوات، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع انهيار قيمة العملة المحلية "الليرة" مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، بجانب تراجع حاد في قدرة المواطنين الشرائية.