وزيرة تونسية تكشف أن 77 بالمئة من العنف ضد المرأة بسبب الأزواج

قالت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن في تونس أمال بلحاج موسى، إنّ عدد الشكاوي المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي تم رصدها منذ مطلع عام 2022 بلغ 796 حالة، مؤكدة أن 77 بالمئة منها "عنف زوجي".

جاء ذلك في كلمة لوزيرة المرأة آمال بلحاج موسى خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، بمقر وزارة المرأة بالعاصمة تونس.

وأكدت موسى أن عدد حالات العنف الزوجي في ارتفاع بتونس، داعية إلى "استنفار جماعي يشمل هياكل الدولة والمجتمع المدني ومؤسسات الإعلام للتصدّي لهذه الظاهرة والوقاية من تداعياتها الخطيرة".

وأضافت أن "العنف الزوجي وصل في بعض الأحيان إلى تسجيل حالات قتل".

وأوضحت الوزيرة أن "الفئة العمرية الأكثر استهدافا من النساء ضحايا العنف تتراوح بين 30 و39 سنة في حين أن المعدل العام لسن القائم بالعنف منتصف الأربعينات".

وأثارت قضية مقتل التونسية وفاء السبيعي حرقا على يد زوجها يوم 29 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، ضجة وغضبا لدى الرأي العام في البلاد، لتطلق منظمات نسوية وحقوقية صيحة فزع إزاء تفاقم ظاهرة العنف الزوجي.