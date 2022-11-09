إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيات من مدينة نابلس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن الجيش اعتقل 3 فلسطينيات، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولتهن استهداف الجنود.

وحسب إعلام عبري رسمي، أن الفلسطينيات الثلاثة خططن وحاولن تنفيذ عملية إطلاق نار "كبيرة" تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي.

وأضافت قناة "كان" الإسرائيلية، أن "الحديث يدور عن عملية اعتقال غير مألوفة لخلية نسائية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في نابلس، خططت لتنفيذ هجوم انتقامي رداً على اغتيال الناشط الفلسطيني إبراهيم النابلسي"

وجرت عملية الاعتقال في 20 أغسطس/آب الماضي، على حاجز "إلياهو" جنوب شرقي قلقيلية، بعدما اشتبه حراس أمن إسرائيليون في سيارة تستقلها ثلاث نساء وبتفتيشها عثر على بندقية من طراز "كارلو" محلية الصنع، بحسب المصدر ذاته.

وحاولت الفتيات إطلاق نار تجاه الحاجز الإسرائيلي المذكور قرب مستوطنة "كدوميم"، لكن عطلاً في السلاح حال دون ذلك، فقررن الاستمرار والبحث عن هدف آخر قبيل اعتقالهن، وفق ذات المصدر.

وأضافت القناة أن تحقيقات جهاز الأمن العام الإسرائيلي، كشفت أن الخلية تتزعمها تحرير أبو سرية، من نابلس وكان برفقتها مريم حلاوة وولاء الطنجي.

وبعد التحقيق معهن، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الفلسطينيات الثلاثة، وتقرر استمرار حبسهن حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وفي التاسع من أغسطس/آب الماضي، اغتال الجيش الإسرائيلي إبراهيم النابلسي داخل منزل تحصن به في نابلس، بعد 3 ساعات من تبادل إطلاق النار، انتهى بإطلاق الجيش صواريخ مضادة للدروع مما تسبب في انهيار المبنى ومقتل النابلسي وآخر كان برفقته، على ما نقلت وقتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكان النابلسي، أحد قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة التي ظهرت لاحقاً بشكل علني وتبنت العديد من العمليات المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي الذي اغتال خلال الشهرين الأخيرين معظم قاداتها.