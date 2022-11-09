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إصابة 19 طالباً جراء تصادم قطار وحافلة شمالي مصر

وكالة الأناضول للأنباء
مصر
نشر في 09.11.2022 13:38
آخر تحديث في 09.11.2022 13:39
صورة متداولة لحادثة تصادم قطار مع حافلة تقل طلاباً في محافظة الشرقية شمالي مصر مواقع محلية مصرية صورة متداولة لحادثة تصادم قطار مع حافلة تقل طلاباً في محافظة الشرقية شمالي مصر (مواقع محلية مصرية)

أصيب 19 طالباً، الأربعاء، جراء تصادم قطار وحافلة تقل طلاباً شمالي مصر، وفق مصدر رسمي.

وذكرت محافظة الشرقية "دلتا النيل" شمالي مصر، في بيان، أن قطاراً وحافلة تقل طلاباً تصادما أمام ممر سكك حديدية في مدينة الزقازيق.

وأوضح البيان، أن الحادثة أسفرت عن إصابة 19 طالباً، دون وقوع وفيات، فيما لم تعرف حالات المصابين.

وجرى نقل 17 مصاباً لمستشفيين حكوميين لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية لمصابين اثنين بموقع الحادث، بحسب البيان.

فيما أشار البيان إلى أن السلطات رفعت آثار الحادثة من على خط السكة الحديد لإعادة الحركة المرورية بالمنطقة.

وبدأت السلطات التحقيق في الحادثة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتتكرر حوادث التصادم في خطوط السكك الحديدية في مصر، لأسباب بينها عدم التزام بعض سائقي الحافلات بالمرور من المعابر المخصصة لهم وعدم التقيد بضوابط الإشارات المقيدة للتنقل وقت مرور القطارات، بحسب وسائل إعلامية محلية.

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