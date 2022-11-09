المغرب يؤهل 329 إماماً من 4 دول إفريقية خلال 2022 ‫

أعلن المغرب، الثلاثاء، أنه قام بتأهيل 329 إماماً من أربع دول إفريقية مختلفة منذ بداية العام الجاري 2022.

وصرح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن بلاده قامت بتأهيل 579 طالباً وطالبة من البلاد (المغرب) ودول أجنبية أخرى خلال العام الحالي ليصبحوا أئمة.

وأضاف أن هؤلاء الطلاب والطالبات تابعوا دراستهم في معهد محمد السادس الحكومي لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

وبحسب التوفيق فإن المستفيدين هم: 134 من السنغال و115 من النيجر و60 من نيجيريا و20 من الغابون.

وتابع: "عدد الطلاب المغاربة بلغ 250، والوزارة خصصت نحو 70 مليون درهم (6.4 ملايين دولار) لفائدة هذا المعهد خلال السنة الحالية".

وفي السياق توقع التوفيق أن يتجاوز عدد الدارسين في المعهد خلال العام المقبل 1000 طالب من المغرب ودول أخرى.

وفي 2021، قام المعهد بتأهيل 318 إماما أجنبيا من فرنسا وتايلاند ودول إفريقية.

وأطلق المغرب "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات" بالعاصمة الرباط في مارس/ آذار 2015، وفيه يدرس الطلاب والطالبات العلوم الشرعية مثل القرآن والفقه والعقيدة والتصوف وتاريخ الإسلام.