عائلة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح تسعى التأكد من أنه على قيد الحياة

كشفت عائلة سجين الرأي الأشهر في مصر الان، علاء عبدالفتاح، أنها تسعى للإطمئنان عليه بعد الشائعات المتداولة عن اخضاعه إلى التغذية القسرية داخل محبسه، بسبب إضرابه عن الطعام وشرب الماء.

ونشرت منى سيف شقيقة عبد الفتاح على صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الاربعاء، قائلة: "اليوم هو الرابع لاضراب علاء عن المياه والثالث على التوالي الذي تذهب فيه أمي إلى السجن لطلب خطاب منه للاطمئنان عليه والتأكد من أنه على قيد الحياة".

وأضافت سيف: "نحتاج إلى أن يراه أحد، اسمحوا لمحاميه بزيارته .. اسمحوا للقنصلية بزيارته .. اسمحوا لفريق طبي مستقل بزيارته .. اسمحوا لضيوفكم في قمة المناخ بزيارته".

وأشارت: "مع الشائعات والتكهنات المنتشرة عن مده بالمحاليل الطبية، وارغامه على الطعام .. كل هذا يرعبنا كعائلة".

وعلى مدى الايام الماضية ومن خلال استضافة مصر قمة المناخ كوب27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي، تصاعدت الضغوط الدولية على لاطلاق سراح السجين، وخصوصا مع وصول شقيقته الأخرى سناء سيف إلى مقر القمة للضغط للافراج عن عبد الفتاح.

وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر كوب27 سامح شكري: " علاء عبد الفتاح يتمتع بكل الرعاية اللازمة، كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بمراعاة صحته".

كذلك وجه المستشار الألماني أولاف شولتس، أثناء مشاركته في المؤتمر بشرم الشيخ، نداء للافراج عن علاء قائلاً "ينبغي أن يكون هناك قرار، لابد أن يكون الإفراج عنه ممكنا حتى لا ينتهي اضرابه عن الطعام بالموت".

وأضاف: "الموقف بالغ التوتر وينبغي أن نخشى من أن يقود ذلك الى نتائج مروعة".

من جهته دعا مقرر الأمم المتحدة كليمان فول إلى الافراج الفوري عن علاء عبد الفتاح الذي أصبحت حياته في خطر والذي سُجن لسنوات بسبب ممارسته حقه الشرعي في التظاهر.

يذكر أن عائلته تخشى أنه ربما لا تمتلك مستشفى السجن المعدات اللازمة للحالة النادرة لمريض عاش أشهر على 100 سعرة حرارية فقط في اليوم.