قطر تصدر عملات تذكارية خاصة بكأس العالم

أصدر مصرف قطر المركزي، الأربعاء، مجموعة من العملات التذكارية الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، التي تُقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء ذلك بحضور محافظ المصرف المركزي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومسؤولون قطريون وسفراء لدى الدوحة، من ضمنهم السفير التركي مصطفى كوكصو.

وقال الشيخ بندر، إن "العملات التذكارية هي مساهمة من القطاع المصرفي لإنجاح الحدث التاريخي".

تم إصدار العملات التذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تعكس الإرث الحضاري والتراثي لدولة قطر.#مصرف_قطر_المركزي#كأس_العالم_2022 #عملات_تذكارية_فيفا#قطر2022 pic.twitter.com/sKBJdEPLfM — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) November 9, 2022

وأضاف أن "العملات التذكارية تعكس الإرث الحضاري والتراثي لقطر (..) وتنظيم كأس العالم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا".

وأكد أن العملات التذكارية تتمتع بجمال التصميم وجودة المواد المستخدمة، إضافة إلى القوة القانونية من حيث القيمة الاسمية والمواصفات.

وأشار إلى أنه تم استخدام مادة البولمير لأول مرة في تصنيع العملات بالبلاد، وسيتم طرح التذكارية منها عبر البنوك ومحال الصرافة.

من ناحية أخرى، لفت الشيخ بندر إلى أن المصرف اتخذ مجموعة إجراءات لتسهيل المعاملات المالية، وأصدر بطاقة "هيمان" للدفع الإلكتروني لتيسير عمليات الدفع للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن سعر بيع العملة الورقية الخاصة بكأس العالم سيكون 75 ريالًا، في حين ستكون قيمتها الاسمية 22 ريالًا.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن المصرف أنه سيطلق برنامج العملات التذكارية بمناسبة تنظيم كأس العالم، وبالتعاون مع شركة "MDM" الألمانية صاحبة ترخيص "فيفا" لسك العملات التذكارية.

وتأتي هذه الخطوة من مصرف قطر المركزي بالتزامن مع تبقي 11 يوماً على انطلاق منافسات البطولة، التي يرى متابعون أنها ستكون النسخة الأفضل في تاريخ المونديال.

ومع كل نسخة لكأس العالم، تسارع الدولة المنظمة لإصدار عملات تذكارية خاصة بالبطولة التي تعد الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.