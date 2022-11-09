لبنان يستقبل 27 طناً من المساعدات الطبية المصرية

استقبل مطار بيروت الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة مصرية تنقل مساعدات تحتوي على 27 طناً من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الكوليرا.

وأفادت مصادر صحفية أنه كان في استقبال الطائرة وزير الصحة فراس الأبيض، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة الحكومية اللواء محمد خير، والسفير المصري لدى بيروت ياسر علوي.

وأوضح الأبيض في مؤتمر صحفي أنّ "المساعدات ستُنقل إلى مستودعات وزارة الصحة، على أن يبدأ توزيعها غداً (الخميس) على المستشفيات سواء الحكومية منها أو الميدانية، التي تستقبل حاليًا مرضى الكوليرا".

من جهته، قال علوي: "الطائرة على متنها 27 طناً رغم أنّنا كنا نتوقّع وصول 17 طناً، لكن تمّت زيادة كمية المساعدات التي هي عبارة عن لقاحات وعلاجات كجزء من العمل اللقاحيّ، وشق آخر يتعلق بالعلاجات".

ولفت إلى أنّ المساعدات تأتي بعد أقلّ من أسبوع على التواصل بين الرئيس ميقاتي والرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث تمّ التوجيه فوراً بالاستجابة، ووصلت المساعدات صباحًا.

وأضاف علوي: "نحن نعرف قدر لبنان وأهميته ولا نقبل أن يُترك وحيداً في مواجهة أيّ أزمة، وستجدون مصر دائماً على العهد إلى أن نتجاوز هذه الأزمات".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن توزيع لقاحات وباء الكوليرا سيبدأ السبت المقبل.

وحتى مساء الإثنين، أصيب 448 شخصًا في لبنان بالكوليرا، توفي منهم 18، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

وتنتشر الكوليرا حسب البلدات شمالاً بالدرجة الأولى، إذ سجلت 80 بالمئة من الإصابات، بينما سجلت عرسال البقاعية (شرق) ومناطق أخرى 20 بالمئة من الإصابات.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ 1993 في محافظة عكار (شمال)، لينتقل الوباء بعد ذلك إلى مناطق عدة في البلاد.

ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية وهبوط حادّ بالقدرة الشرائية.