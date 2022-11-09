مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارات لتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا

أصدر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، قرارات تقضي بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا، والبدء بإجراء مباحثات مع الجانب التركي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت الوكالة بأن المجلس خلص إلى عدة قرارات، بينها تفويض وزير الاستثمار السعودي أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب التركي.

ويشمل التفويض "التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية".

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، استقبالاً خاصاً على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس الذي عقد في العاصمة الرياض.

وقال الفالح إن استثمارات سيقوم بها رجال الأعمال السعوديين في تركيا ضمن مجالات عديدة مثل "التكنولوجيا والعقارات والطاقة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث بالرياض، في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، مع متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ووزير الخزانة والمالية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتشير بيانات رسمية نشرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن الصادرات التركية إلى السعودية، حققت نمواً بنسبة 180 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/ نيسان الماضي بدأت تتنامى أكثر في مختلف المجالات.