مخاوف من تصعيد إسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مخاوفها من تصاعد حملة التضييق على الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال قدري أبو بكر، رئيس الهيئة الحكومية، إن الأسرى نفذوا الأربعاء خطوات احتجاجية رداً على اعتداء سجانين على 3 معتقلين في سجن عوفر وسط الضفة الغربية.

وأشار أبو بكر إلى أن تلك الخطوات تحذيرية وقد يتبعها عدد من الخطوات في حال لم تستجيب إدارة السجون لمطلبهم المتمثل بوقف سياسة التصعيد والاعتداء على المعتقلين.

وأضاف: "مع وصول اليمين المتطرف إلى الحكم في إسرائيل يتوقع أن تتصاعد الهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى"، لكنه استدرك بالقول إن "الحركة الأسيرة قادرة على الصمود في أي مخططات إسرائيلية".

والثلاثاء، قرر الأسرى خطوات احتجاجية ردا على الاعتداء بالضرب على 3 معتقلين في سجن "عوفر" غربي مدينة رام الله.

وتتمثل الاحتجاجات بالامتناع عن الخروج إلى محكمة عوفر اليوم، وأن أي اعتداء سيتعرضون له سيكون الرد عليه بالمثل، وبتأخير الخروج إلى بوسطة (عربة النقل) المحاكم.

والإثنين الماضي، ذكرت القناة 13 العبرية، أن النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير طالب بتشديد ظروف اعتقال الأسرى وتصعيدها، وإلغاء حبس الأسرى على الأساس التنظيمي وإلغاء صفة الناطق باسمهم.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلا إداريا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.