الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت فلسطينين بجروح خلال مواجهات وسط الضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن الفلسطينيَين أُصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي على مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي، وتم نقلهما على الفور لتلقي العلاج في المستشفى.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان أن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني، إضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوهم بالحجارة.

واندلعت المواجهات بعد أن أشعل فلسطينيون النار في إطارات مطاطية، وأغلقوا الشارع المؤدي إلى جاز بيت ايل الإسرائيلي شمالي رام الله، رفضاً على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، بحسب الشهود.