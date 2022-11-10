ليبيا تبحث مع كريم خان ملف المقابر الجماعية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الأربعاء، أنه حصل على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومن ضمنها جرائم قتل خارج القانون واختطاف وعنف جنسي.

وقال خان في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي من طرابلس الليبية، إن لدى مكتبه معلومات وأدلة مرتبطة بالجرائم التي يدّعى بأن الجماعات المرتبطة بقوات حفتر قد ارتكبتها.

وبحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مع كريم خان في اجتماع بالعاصمة الليبية، الخميس، سبل التعاون في ملفات حقوق الإنسان والمقابر الجماعية بمدينة ترهونة.

وناقشت المنقوش وخان في أول اجتماع بينهما "تعزيز التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم القتل وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة".

كما بحثا سبل "توفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته، وإمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن".

وأكدت المنقوش "أهمية التعاون المشترك بين محكمة الجنايات الدولية ونظام القضاء الليبي لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة والاستقرار".

وبدأ خان زيارة لليبيا يوم السبت الماضي، تركز على بناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم، حسب تغريدة للمحكمة.

والتقى خان كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ووزيرة العدل حليمة إبراهيم والمدعي العام العسكري مسعود أرحومة، بالإضافة إلى حفتر والمدعي العام العسكري التابع له فرج الصوصاع.

وكشف خان عما دار خلال اللقاء الذي جمعه مع حفتر، وقال "كنت شديد الوضوح في لقائي مع حفتر في بنغازي بشأن حصول المحكمة الجنائية على أدلة حول مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات تابعة له".

وأضاف: "قلت لحفتر إننا سنركز عملنا في ليبيا على تدابير تؤدي إلى نتائج ملموسة، سواء كان الأمر يتعلق بقائد عسكري أو فرد مدني، كما أوضحت أن القيادات العسكرية مسؤولة عن منع الجرائم والمعاقبة عليها عندما ترتكب".

ومنذ يونيو/ حزيران 2020 تواصل هيئة البحث عن المفقودين الليبية الحكومية، اكتشاف مقابر جماعية وفردية في ترهونة وانتشال جثث ورفات، أحدثها استخراج رفات 6 أشخاص مجهولي الهوية في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتُتهم قوات تابعة لحفتر بالمسؤولية عن هذه المقابر خلال سيطرتها على ترهونة بين أبريل/ نيسان 2019 ويونيو/ حزيران 2020.