منظمة الأمم المتحدة تخصص 9.5 ملايين دولار لاحتواء الكوليرا في لبنان

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، تخصيص حوالي 9.5 ملايين دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان.

وقال ريزا إن "مبلغ 9.5 ملايين دولار أمريكي يستهدف بشكل مباشر أكثر من مليون و500 ألف شخص في جميع أنحاء لبنان، من لبنانيين ولاجئين سوريين ولاجئين فلسطينيين ومهاجرين، والمُعرّضين لخطر محتمل جرّاء الكوليرا".

ولفت ريزا إلى أن "التمويل سيدعم أنشطة الاحتواء المبكّر والاستجابة السريعة الطارئة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح ووقف انتشار هذا المرض في المناطق عالية الخطورة".

وأكد ضرورة أن "تكثف الحكومة اللبنانية جهودها لضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية تسلمت 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا، مقدّمة من منظمتي الصحة العالمية ويونيسف.

وحضر حفل التسليم في العاصمة بيروت وزير الصحة فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، وممثلون عن المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والدولية الشريكة في حملة التلقيح ضد الكوليرا.

وفي كلمة لوزير الصحة فراس الأبيض لفت إلى "جهود وزارة الصحة مع الشركاء المحليين والدوليين المكثفة للحد من انتشار الوباء، والتوعية للوقاية من الوباء وتوفير المياه الصالحة للاستعمال والآمنة وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي والتي هي من الأساسيات للحد من انتشار الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، أن توزيع لقاحات وباء الكوليرا سيبدأ السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأصيب 490 شخصاً في لبنان بالكوليرا، توفي منهم 18، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

والكوليرا مرض إسهال حاد يمكن أن يقتل إذا لم يُعالج، بحسب منظمة الصحة العالمية.