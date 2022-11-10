نتنياهو يعلن أن الرئيس الإماراتي دعاه إلى زيارة أبوظبي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الفائز بانتخابات الكنيست الأخيرة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد دعاه إلى زيارة أبوظبي بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو: "تحدثت اليوم مع صديقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معاً".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الشيخ بن زايد دعاه لزيارة بلاده حتى نتمكن من تعزيز علاقة البلدين، مضيفاً: "أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا".

ولم يصدر تعليق إماراتي فوري على ما ذكره نتنياهو.

ويتوقع أن يسلم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ نتنياهو الأحد، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز معسكره بـ64 مقعد من أصل 120 بانتخابات الكنيست (البرلمان) التي أجريت الثلاثاء الماضي.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات، أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بوساطة أمريكية عام 2020، أبرمت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة.