انتشار كثيف لقوات الأمن في القاهرة بعد دعوات للتظاهر لم تلق استجابة لدى الشارع

نشرت الشرطة المصرية قواتاً كبيرة في وسط القاهرة لا سيما في ميدان التحرير مركز تجمع المتظاهرين في ثورة 2011، بعد دعوات الى التظاهر لم تلق استجابة لدى الشارع.

وفي ميدان التحرير، كان رجال بلباس مدني يدققون في محتوى الهواتف النقالة للشباب العابرين على دراجات نارية أو لمارة آخرين، فيما قام آخرون بزيهم العسكري بإغلاق عدد من الشوارع.

ولم يسجل حضور أي متظاهر فيما كانت شاحنات للشرطة متمركزة على الجسور المؤدية الى الميدان الشهير مع إغلاق المقاهي فيه.

وأفادت منظمات غير حكومية أن نحو مئتي شخص أوقفوا في مصر في الأسابيع الأخيرة بعد توجيه دعوة للتظاهر تحت شعار "تظاهر في 11/11" لم تتبنها أي جهة.

وحدهم عناصر الشرطة كانوا موجودين الجمعة في وسط القاهرة. وادعت مقاطع مصورة عدة وجود حشود مناهضة للسيسي، لكن خدمة تقصي الحقائق باللغة العربية لفرانس برس تأكدت من أن هذه المقاطع تعود الى أعوام عدة.

ويرتدي هذا اليوم أهمية بالغة للسلطات المصرية التي تنظم مؤتمر المناخ كوب27 في منتجع شرم الشيخ الذي وصل اليه الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة.

وتتزامن زيارة بايدن مع حملة دعم للناشط المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح، علما بانه يواجه خطر الموت بعد إضراب عن الطعام مستمر منذ سبعة أشهر.

وذكرت الحملة بايدن بأنه وعد بعدم التساهل بعد اليوم مع الرئيس المصري في موضوع حقوق الانسان، منبهة إياه الى المصير الذي يهدد عبد الفتاح.

وطالبت مجموعة خبراء مستقلين تعمل لحساب الأمم المتحدة الجمعة ب"الإفراج في أسرع وقت" عن المدون المعروف المدافع عن الديمقراطية.