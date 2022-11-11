حزب الله: نريد رئيسا للبنان لا يطعن المقاومة في ظهرها

قال امين عام حزب الله إنه يريد أن يكون الرئيس اللبناني القادم سياسيا لا "يطعن المقاومة في ظهرها"، دون أن ينسى مهاجمة الولايات المتحدة لما وصفه بـ "الحصار" غير المعلن على بلاده.

وفي كلمته عبر شاشات إلى أنصاره الذين تجمعوا للاحتفال بيوم الشهيد اليوم الجمعة، لم يذكر حسن نصر الله المرشح المفضل لدى حزب الله لمنصب الرئيس.

لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد على مدار خمس محاولات بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، في 31 أكتوبر تشرين أول، ما خلف فراغا سياسيا، وحكومة تصريف أعمال لا تتمتع بصلاحيات كاملة، في بلد يشهد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث.

وقال نصر الله "نريد رئيسا لا يطعن المقاومة في الظهر... نريد رئيسا يطمئن المقاومة".

التصور العام هو أن حزب الله الذي يتزعمه نصر الله يدعم على نطاق واسع السياسي سليمان فرنجية، وهو حليف مقرب، لهذا المنصب.

بينما يدعم التحالف اللبناني المدعوم من الغرب ميشال معوض، وهو من أشد منتقدي حزب الله ومخزونه من الأسلحة. في الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية حصل معوض على 44 صوتا، أي أقل بكثير من أغلبية الثلثين المطلوبة في الهيئة التشريعية المكونة من 128 عضوا.

بموجب نظام تقاسم السلطة في لبنان المعمول به منذ استقلال البلاد عن الانتداب الفرنسي عام 1943، يجب أن يأتي الرئيس من الطائفة الكاثوليكية المارونية، وأن يكون رئيس الوزراء سنيا، ورئيس البرلمان شيعيا.

حزب الله هو الجماعة الوحيدة التي سمح لها بالاحتفاظ بأسلحتها بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990 لأنها كانت تقاتل القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب لبنان.

وبعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000 احتفظ حزب الله بأسلحته، قائلا إنها ضرورية لردع أي هجوم مستقبلي من جانب إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل اليوم حزب الله الذي صنفته الولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمة إرهابية أخطر تهديد مباشر لها، وتقدر أن لدى الجماعة المسلحة حوالي 150 ألف صاروخ يستهدف اسرائيل.

كما ألقى نصر الله باللوم على "اللعنة الأمريكية" في نقص الكهرباء في لبنان قائلا إن عقوبات واشنطن تمنع لبنان من الحصول على وقود إيراني مجاني لمحطاته الكهربائية.

جاء خطاب نصر الله بعد زيارة رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، يوم الأربعاء للبنان، وأعلنت خلالها تقديم الولايات المتحدة 80.5 مليون دولار للبلاد، في هيئة مساعدات غذائية ومحطات ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

كما اجتمعت باور مع القادة السياسيين اللبنانيين للضغط من أجل ملء للفراغ السياسي، ومن أجل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي على لبنان للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.