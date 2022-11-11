فلسطين تحيي الذكرى الـ 18 لرحيل ياسر عرفات

يُحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الذكرى الـ18 لرحيل الزعيم ياسر عرفات، والذي وافته المنية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004 بمستشفى "بيرسي" قرب العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 75 عاما.

وتعود الوفاة بعد التدهور السريع في حالته الصحية، أثناء حصاره لعدة أشهر من جانب الجيش الإسرائيلي في مقر الرئاسة (المقاطعة) بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل عرفات عن طريق "السُم"، وشكلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى الآن، ورغم مرور 18 عاماً، نتائج واضحة إلا أن رئيسها توفيق الطيراوي صرح في أكثر من مناسبة، أن بيانات وقرائن تشير إلى أن إسرائيل تقف خلف اغتياله.

وفي حوار سابق لوكالة الأناضول مع ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس عرفات، اتهم إسرائيل، بقتل خاله عبر "دس السم" له.

وقال القدوة: "هناك قناعة لديّ، ولدى عموم الشعب الفلسطيني، أن وفاة عرفات لم تكن طبيعية وجاءت نتيجة تسميمه".

وأضاف: "إسرائيل المتهم الوحيد، هي من خطط ونفذ، قد يكون هناك بعض العملاء ساعدوا بشكل أو بآخر، لكن الأهم أن الفاعل هي إسرائيل".

وفي 25 نوفمبر 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عينات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله لفحص سبب الوفاة، ورغم وجود غاز "الرادون" المشع في العينات، إلا أن الخبراء استبعدوا فرضية الاغتيال.

لكنّ معهد "لوزان السويسري" للتحاليل الإشعاعية كشف في تحقيق بثته قناة "الجزيرة" القطرية عام 2012، وجود "بولونيوم مشع" في رفات عرفات، وسط تقديرات بأنه مات مسموما بهذه المادة.

** مناسبة للوحدة

من جهته قال أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني "فتح" ماجد الفتياني، إنها ذكرى رحيل عرفات "مناسبة للوفاء لإرثه، والسعي نحو الوحدة".

وأضاف الفتياني: "اليوم نحيي ذكرى عرفات، مؤكدين على التمسك بنهجه المتمثل بالوحدة والعمل من أجل خلاص وحرية شعبنا الفلسطيني، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

واستدرك: "من قتل عرفات يريد جرنا إلى مربع الاستسلام، لالتهام كافة الأراضي الفلسطينية".

وتابع الفتياني: "رسالتنا في هذا العام أن شعبنا ماض على فكرة عرفات، وأن نهج وفكرة عرفات لن تموت".

وزاد: "عرفات كان رجلاً وحدوياً ولم يختلف أحد عليه، وعلينا أن لا نراهن على أي أحد غير شعبنا، والذهاب نحو الوحدة الوطنية لتحقيق مصالح شعبنا".

ومنذ عام 2007 يسود انقسام سياسي وجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، ومنذ ذلك الحين، تحكم حركة "فتح" الضفة الغربية، فيما تدير "حماس" قطاع غزة؛ وفشلت الكثير من الوساطات في إنهاء الصراع الدائر بين الحركتين.

** بداية عرفات

ولد الزعيم الفلسطيني الراحل في القدس في 4 أغسطس/آب 1929، واسمه بالكامل "محمد ياسر عبد الرؤوف القدوة"؛ غير أنه حمل اسم "ياسر عرفات".

بدأت مسيرته السياسية بانتخابه عام 1952، رئيسا لاتحاد الطلاب الفلسطينيين في العاصمة المصرية القاهرة، ثم أسس مع عدد من رفاقه حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في أكتوبر/ تشرين الأول 1959.

وأعلن رسمياً انطلاق الحركة مطلع يناير/ كانون الثاني 1965، غداة تنفيذ أول عملياتها المسلحة، حين فجر عناصرها نفقا داخل إسرائيل ما أصاب جنديين إسرائيليين بجراح.

وسطع نجم عرفات، عقب انتخابه في 3 فبراير/ شباط 1969، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أعلنت أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأسس عرفات قواعد لحركة "فتح" في الأردن، لكن تواجده هناك لم يستمر حيث غادرها عام 1971، متوجها إلى لبنان بسبب اندلاع القتال بين قواته والجيش الأردني.

وفي لبنان أسس عرفات مقر قيادة في بيروت الغربية و"قواعد" في الجنوب اللبناني، المحاذي لشمال إسرائيل.

وفي العام 1982، اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان، في عملية هدفت إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وبعد الاجتياح الإسرائيلي، أُجبرت القيادة الفلسطينية بزعامة عرفات، على مغادرة بيروت إلى تونس مع عدد كبير من جنودها، بينما غادر آلاف المقاتلين الآخرين إلى شتى البلدان العربية.

** النشاط السياسي

تطورت مواقف عرفات السياسية، خلال سنوات قيادته لمنظمة التحرير، حيث انتقلت من هدف "إبادة دولة إسرائيل" وتحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية، إلى قبول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

وفي مطلع تسعينات القرن الماضي، انخرطت إسرائيل ومنظمة التحرير في مفاوضات سرية، أسفرت عام 1993 عن اتفاقيات "أوسلو" للسلام.

وبموجب الاتفاقيات أعلن عرفات بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الاعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، إسحاق رابين.

في المقابل، اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي إطار اتفاقيات "أوسلو" تمت إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية الحالية.

** العودة إلى الوطن

في 1 يوليو/تموز 1994، عاد عرفات مع أفراد القيادة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، والتزم آنذاك بإيقاف الأعمال المسلحة ضد إسرائيل، ونبذ ما تطلق عليه إسرائيل "الإرهاب".

وفي ذلك العام، فاز كل من عرفات وإسحق رابين وشمعون بيرس (وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك) بجائزة نوبل للسلام، ولم يلبث عرفات أن انتخب رسميا رئيسًا للسلطة الفلسطينية.

وفي يوليو/ تموز 2000، التقى عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك في كامب ديفيد، تحت إشراف الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون، بهدف التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.

لكن عرفات رفض القبول بالحل المطروح، واعتبره منقوصا، ولا يلبي طموح الفلسطينيين.

** حصار إسرائيلي

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية)، في سبتمبر/ أيلول 2000، اتهمت إسرائيل عرفات، بالتحريض على أعمال العنف.

وفي 29 مارس/آذار 2002، حاصرت القوات الإسرائيلية عرفات داخل مقره بالمقاطعة مع 480 من مرافقيه ورجال الشرطة الفلسطينية.

دمرت الدبابات الإسرائيلية أجزاء من مقر القيادة الفلسطينية، ومنعت عرفات من السفر لحضور القمة العربية في بيروت عام 2002، ومن المشاركة في أعياد الميلاد بمدينة بيت لحم (جنوبي الضفة).

وتحت الحصار، تدهورت الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2004، فتم نقله بطائرة مروحية إلى الأردن، ثم أقلته طائرة أخرى إلى مستشفى في فرنسا يوم 29 من الشهر نفسه، بعد تدخل الرئيس الفرنسي حينها، جاك شيراك.

ورسميا، أعلنت السلطة الفلسطينية، في 11 نوفمبر 2004، وفاة عرفات.

ودُفن الزعيم الفلسطيني، في مقر المقاطعة (الرئاسة الفلسطينية) برام الله، بعد أن رفضت إسرائيل أن يُدفن في مسقط رأسه القدس كما كانت رغبته قبل وفاته.