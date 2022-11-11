متظاهرون يحتجون أثناء إلقاء بايدن خطابه في كوب27 بمصر

احتجت مجموعة من المتظاهرين خلال إلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه الجمعة في مؤتمر المناخ المنعقد بمصر.

وأفاد صحافيون أنه أثناء إلقاء بايدن لكلمته، صرخ أحد الحضور وبدا أنه من السكان الأصليين من أميركا اللاتينية أو الشمالية "التعويض عن انبعاثات الكربون حل خاطئ".

وأشار المحتج الذي اقتيد خارج قاعة الجلسة من قبل أفراد الأمن، بذلك إلى خطة أميركية يمكن من خلالها لأصحاب الشركات تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الاستثمار في مشروعات مناخية في بلدان العالم النامي لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال المتظاهر "نحن نتجه نحو انهيار مناخي وشيك، ولن ينقذنا جيف بيزوس"، في إشارة إلى مؤسس شركة التجارة الاكترونية الشهيرة "أمازون".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري عن برنامج لتعويض انبعاثات الكربون يساعد الدول النامية في تسريع التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستقوم بتطوير هذا البرنامج مع "صندوق بيزوس إيرث" ومؤسسة "روكفلر".

لا يزال استخدام ما يسمى الأسواق الطوعية للكربون، لخفض التلوث الناتج عن غاز ثاني أكسيد الكربون، يثير جدلا كبيرا، إذ يرى الكثير من المحللين أن هذه الممارسات التي يصعب مراقبتها لا تمنح الشركات حافزا قويا كافيا لتقليل انبعاثاتها.

وخلال خطاب بايدن الذي استمر 22 دقيقة في قاعة المؤتمرات الرئيسية والمزدحمة على هامش مؤتمر المناخ بمنتجع شرم الشيخ السياحي، أصدر نشطاء المناخ أصواتا تشبه عواء الذئب ورفعوا لافتة قبل أن توقفهم شرطة الأمم المتحدة وتخرجهم من الجلسة.

ولم يتضح بعد ما إذا تم توقيف المتظاهرين أو اصطحابهم خارج القاعة فقط.