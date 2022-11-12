حماس: جاهزون لتطبيق "إعلان الجزائر"

أكدت حركة "حماس"، السبت، عن جهوزيتها لتنفيذ إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، الذي وقّعت عليه الفصائل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن "المرحلة الحالية تستوجب إنهاء كافة الخلافات".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد من "حماس" برئاسة موسى أبو مرزوق نائب زعيم الحركة في الخارج، مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بالعاصمة بيروت.

وشارك في هذا اللقاء إلى جانب أبو مرزوق، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان، أحمد عبد الهادي، ومسؤول ملف العلاقات الفلسطينية في حركة أمل اللبنانية، محمد الجباوي.

وأفادت مصادر أن أبو مرزوق أكد خلال اللقاء على حرص الحركة وجهوزيتها لتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق ما جاء في إعلان الجزائر.

وقال نائب زعيم حركة حماس في الخارج "المرحلة الحالية تستوجب إنهاء كافة الخلافات والتفرغ لمواجهة الاحتلال".

وفي سياق متصل، تطرق وفد "حماس" خلال اللقاء لـ" العدوان اليومي والمُمنهج على سكان الضفة وعمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال بحقهم، كما وتم التأكيد على أن خيار المواجهة هو الأمثل للجم الاحتلال وإفشال مخططاته".

واستعرض الوفد، "الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وحصار قطاع غزة".

ونقلت وكالة الأناضول عن بري "دعمه للقضية والشعب الفلسطيني"، وتأكيده على "أهمية التمسّك بإعلان الجزائر للمصالحة وضرورة توفير مناخات الوحدة الوطنية بين كل قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّعت الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس.