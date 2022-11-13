إدانات عربية للتفجير الإرهابي في حي تقسيم وسط إسطنبول

أدانت السعودية ومصر والأردن، الأحد، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال بحي تقسيم وسط إسطنبول.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان : " نعرب عن إدانة السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين".

وأضاف البيان: "أكدت وزارة الخارجية وقوف السعودية مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان".

وتابع: "تقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

بدورها، أدانت مصر، بأشد العبارات التفجير الذي وقع وسط إسطنبول، ووصفته بـ"الإرهابي" وقدمت تعازيها لتركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إنه "يدين بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".

وأعرب عن "خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية" متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد متحدث الخارجية المصرية على "موقف مصر الثابت الذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مسبباته".

ودعا "جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها بأي شكل من الأشكال".

من جانبه أدان الأردن، الأحد، حادثة التفجير الإرهابي الذي وقع وسط إسطنبول، واصفا إياه بأنه "عمل إرهابي جبان ذهب ضحيته الأبرياء".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية بالمملكة سنان المجالي، أعرب فيه عن "أحر مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية التركية الشقيقة بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في إسطنبول".

وأكد تضامن الأردن "المطلق مع الأشقاء في تركيا"، مشدداً على أن "الإرهاب عدوٌّ مشتركٌ تدينه المملكة بكل أشكاله"، وأعربت الخارجية الأردنية، عن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق الأحد، وقع تفجير بمنطقة "تقسيم" في إسطنبول، راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 53 آخرون، وفق مؤتمر صحفي للرئيس رجب طيب أردوغان.

فيما أطلقت النيابة العامة في إسطنبول، تحقيقا حول الانفجار، وكلّفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق.

وفي السياق، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن كافة المؤسسات التركية المعنية، تقوم بالتحقيق حول حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.

ودعا ألطون وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الاكتراث لما يشاع من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.