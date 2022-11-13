ملك الأردن: حل القضية الفلسطينية يبدأ بانتهاء الاحتلال

قال ملك الأردن عبد الله الثاني، الأحد، إن حل القضية الفلسطينية يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً بأنها "على رأس أولويات بلاده".

جاء ذلك خلال خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدور الثاني للبرلمان، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وشدد الملك عبدالله على أن الأردن يواصل القيام بدوره "المحوري" في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وأضاف أن "هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصباً على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها".

وأردف: "وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع: المملكة تستثمر "الموقع الجيوسياسي المتميز، الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولابد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتسباتنا الوطنية".

وأكد ملك الأردن أن "غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل لدعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة".

وتابع الملك عبد الله: "لأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي".

يشار إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ أبريل/ نيسان 2014 جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.