استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال وسط الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، "استشهاد مواطنة" برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة، في بيان: "استشهاد مواطنة بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب رام الله فجر اليوم".

وأضافت الوزارة، بحسب وكالة الأناضول، أن "هوية المواطنة حتى الآن مجهولة".

فيما أفاد تلفزيون فلسطين "الحكومي" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار "على مركبة واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بيتونيا برام الله".

ونشر نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إطلاق جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه السيارة التي كانت تقل المواطنة الفلسطينية.

في حين ذكرت وكالة "جي ميديا" الإخبارية المحلية، أن "الاحتلال سلّم جثمان شابة استشهدت في بيتونيا".