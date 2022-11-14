ضربات إيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد مواقع في شمال العراق

قتل شخص وأصيب 8 آخرين في قصف إيراني استهدف محافظة أربيل، وفق ما أعلن وزير الصحة في إقليم شمال العراق سامان برزنجي، الاثنين.

وقال برزنجي في تصريحات للصحفيين نقلتها وسائل إعلام محلية إن "قصفاً إيرانياً على منطقة كويسنجق بمحافظة أربيل، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجروح".

ووفق إعلام محلي، نفذت المدفعية الإيرانية قصفاً على أربيل استهدف مقار أحزاب كردية،

وقد أكد مصدر عسكري إيراني الإثنين تنفيذ ضربات بـ"الصواريخ والطائرات المسيّرة" ضدّ مجموعات كردية معارِضة في إقليم شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المصدر قوله "شنّت إيران ضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ مستهدفة مراكز للأحزاب الإرهابية في منطقة شمال العراق".

وذكر المصدر ذاته، أن القصف استهدف مقر "الحزب الديمقراطي الإيراني"، و"حزب كوملة الإيراني الكردستاني".

وتصنف طهران "الديمقراطي الكردستاني" و"كومله الكردستاني" الإيرانيين، "حزبين إرهابيين".