قصف إسرائيلي على مطار عسكري في وسط سوريا

استهدف قصف إسرائيلي مساء الأحد مطار الشعيرات العسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي للنظام السوري.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً.. مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص"، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح وخسائر مادية.

وبثّ التلفزيون السوري مشاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية "لصواريخ العداون الإسرائيلي".

من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انفجارات بعد قصف إسرائيلي بأربعة صواريخ استهدف المنطقة، التي تضم المطار ومواقع عسكرية عدة تابعة لقوات النظام وأخرى لمجموعات موالية لإيران، بينها حزب الله اللبناني.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مطار الشعيرات ومحيطه، ما أدى وفق الاعلام الرسمي حينها إلى إصابة جنديين بجروح.

وتنفّذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طال آخرها في 27 تشرين الأول/أكتوبر نقاطاً في محيط دمشق، وتسبّب وفق المرصد بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران.