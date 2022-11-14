ملك الأردن يهنيء نتنياهو بفوزه في الانتخابات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تلقى تهنئة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد فوزه في الانتخابات.

وأوضحت الهيئة الرسمية نقلاً عن مكتب نتنياهو أن الملك الأردني اتصل هاتفياً مع نتنياهو وهنأه بالفوز في الانتخابات.

ولم يصدر تصريح رسمي حتى الآن من السلطات الأردنية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تلقى نتنياهو اتصالات هاتفية مشابهة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

كما تلقى اتصالات هاتفية من عدد من القادة الدوليين بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "الليكود" (يمين) بنيامين نتنياهو (73 عاما) بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، بعد فوز معسكره في انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتمنح القوانين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مهلة زمنية تستمر 28 يوما يمكن تمديدها لمدة 14 يوما إضافية بموافقة الرئيس الإسرائيلي.