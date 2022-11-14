مواطنتان مغربيتان ضمن جرحى اعتداء إسطنبول

أعلنت القنصلية العامة المغربية في مدينة إسطنبول وجود مواطنتين مغربيتين ضمن جرحى اعتداء شارع الاستقلال الذي أعلنت السلطات أن أصابع الاتهام فيه تتجه إلى تنظيم بي كي كي الإرهابي.

وقالت القنصلية في بيان نشرته وكالة المغرب الرسمية الاثنين، إن "سائحتين مغربيتين ضمن جرحى التفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول".

وأضافت أن إحدى المصابتين تعرضت لكسور في رجليها وتخضع لعملية جراحية، فيما الثانية حالتها الصحية لا تستدع نقلها إلى المستشفى.

وأكدت القنصلية أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المغاربة المتواجدين بإسطنبول واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار.

ودعت المواطنين المغاربة إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.

وفجر الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، القبض على الشخص الذي وضع القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

ولفت الوزير في تصريح صحفي من شارع الاستقلال، إلى أن القرائن الأولية المرتبطة بالواقعة تشير إلى ضلوع تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي في تنفيذ التفجير.