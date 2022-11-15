ترحيب فلسطيني بفتح تحقيق أمريكي في مقتل شيرين أبو عاقلة

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بقرار وزارة العدل الأمريكية القاضي بفتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد نحو 6 أشهر على مقتلها.

والاثنين، قرّر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيق خاص به، لمعرفة ملابسات مقتل أبو عاقلة، التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، في خطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية بـ "غير المعتادة للغاية".

وقالت الوزارة، في بيان: "هذا القرار وإن جاء متأخراً، فإنه يعكس تولّد قناعة لدى الجانب الأمريكي بغياب أي تحقيقات إسرائيلية جدية واعتبارها شكلية ومحاولة منهم للتغطية على المجرمين والقتلة".

وأضافت: "حذرنا مراراً من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتسييس جريمة إعدام أبو عاقلة، وطمسها وتسجيلها ضد مجهول، وتبرئة الجناة ومن يقف خلفهم".

وأعربت الوزارة عن استعداد الجانب الفلسطيني "الدائم للتعاون مع أي تحقيقات دولية أو أمريكية في إعدام الشهيدة أبو عاقلة وغيرها من ضحايا القتل خارج القانون".

ومساء الاثنين، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قرار واشنطن فتح تحقيق في مقتل أبو عاقلة بـ"الخطأ الجسيم"، مؤكداً أن بلاده "لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج "تحقيق" قال إنه "مُتعمّق" أجراه في الحادث، كشف أن هناك "احتمال كبير أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون".

وفي التحقيق نفسه أكد جيش الاحتلال أنه "لا يزال من غير الممكن تحديد الجهة التي قتلت أبو عاقلة بشكل قاطع"، مشيرًا إلى أن "هناك فرضية أخرى أقل احتمالاً، وهي أن أبو عاقلة أصيبت بنيران فلسطينية".

وقُتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 2022، وخلصت تحقيقات مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أنها أصيبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحامه مدينة جنين لقناة الجزيرة التي عملت كمراسلة لها منذ عام 1997.