على مساحة 230 ألف متر مربع.. قطر تفتتح جزيرة المها الترفيهية

مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، مشروع "جزيرة المها" الترفيهية.

وشارك في الافتتاح كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بمشاركة وزراء ورؤساء بعثات دبلوماسية، بينهم السفير التركي مصطفى كوكصو، بحسب مراسل الأناضول.

وتضمن افتتاح الجزيرة عرضا لألعاب نارية.

ومشروع جزيرة المها مقام على مساحة 230 ألف متر مربع في المدينة الترفيهية "لوسيل وينتر وندر لاند"، ويضم مطاعم عالمية وخدمات ترفيهية مختلفة.

وقال رئيس الوزراء القطري: "أضفنا لخريطة قطر السياحية اليوم معلما سياحيا مبهرا سيجعل تجربة جمهور كأس العالم قطر 2022 أكثر إلهاما".

وتابع: "جزيرة المها التي افتتحناها الليلة توفر مرافق وخدمات عديدة ومتنوعة للأفراد والعائلات من مطاعم وشواطئ ومتاجر ومرافق ترفيه حديثة ومشوقة وتتميز بموقعها وإطلالتها البحرية الساحرة".

فيما قال المدير التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر الخاطر في تصريح صحفي إن "جزيرة المها ستكون من أهم المعالم خلال بطولة كأس العالم 2022 التي ستتجمع فيها العديد من الفعاليات الترفيهية".

وينطلق المونديال بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" وتستمر المباريات حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.