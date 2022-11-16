إسرائيل تهدم منزلين في القدس الشرقية

قامت القوات الإسرائيلية بالقدس، الأربعاء، بهدم منزلين لعائلتين فلسطينيتين في القدس الشرقية بزعم "البناء غير المرخص".

وذكر شهود عيان أن السلطات الإسرائيلية هدمت منزلاً في شارع صلاح الدين وسط المدينة، وآخر في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة.

وأشار الشهود إلى أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تواجدت في المكانين أثناء عمليتي الهدم.

وقال ابن مالك المنزل المهدوم في شارع صلاح الدين سيف أبو عصب: "اقتحمت السلطات الإسرائيلية المنزل في ساعات الصباح وكسروا الأبواب وضربوا النساء وهاجموا الشباب".

وأضاف: "لم يسمحوا لنا بإخراج محتويات المنزل وهدموه على ما فيه".

وأشار أبو عصب في حديثه إلى أن "10 من طواقم البلدية الإسرائيلية ونحو 50 شرطياً شاركوا في عملية الدهم".

وذكر أبو عصب أن المنزل "أقيم قبل 8 سنوات وكان يعيش فيه 10 أفراد، وقال: "لا يوجد لدينا حالياً مأوى آخر نقيم فيه، وسنبحث عن منزل".

ولفت إلى أن "العائلة سبق وأن هدمت بنفسها قبل عدة أشهر جزء من المنزل بقرار من البلدية الإسرائيلية بداعي البناء غير المرخص".

وتابع: "في حينه قالت السلطات لمحامي العائلة إنه لن يتم هدم ما تبقي من المنزل، ولكننا فوجئنا اليوم بهدمه بالكامل إضافة إلى فرض غرامات مالية علينا".

وهدمت البلدية الإسرائيلية منزلاً في بلدة صور باهر، جنوبي شرق المدينة، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على الهدم.

وقال شهود عيان للأناضول، إن عائلة المنزل المهدوم في بلدة صور باهر، عائلة دبش، قامت ببناء المنزل قبل 4 أشهر بمساحة 70 متراً مربعاً وكان يقيم فيه 4 أفراد.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون استصدار تراخيص التي تعد شبه مستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.